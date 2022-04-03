أجود ما يكون في رمضان

إعداد إبراهيم سليم

حثّ الإسلام على الإنفاق وجعل ثوابه عظيماً، ووعد الله من تصدق وأنفق بالخلف والعوض، قال تعالى: ﴿... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ ‌يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، «سورة سبأ: الآية 39»، وقال: «مَا ‌مِنْ ‌يَوْمٍ ‌يُصْبِحُ ‌العِبَادُ ‌فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»، وشجع النبي على الإنفاق عموماً وأكد عليه في شهر رمضان خصوصاً، فكان يجود فيه ما لا يجود في غيره، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق عموماً، وأكد عليه في رمضان خصوصاً، وقد أولى الإسلام اهتماماً للإنفاق وجعل الثواب فيه عظيماً كبيراً، وكان صلى الله عليه وسلم أسبق الناس في هذا الميدان، دعانا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى التنافس في الخيرات في هذا الشهر المبارك، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».

ووعد الله من أنفق بالخلف والعوض، قال تعالى: ﴿... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، «سورة سبأ: الآية 39»، بل إن الله تعالى يبارك لمن تصدّق وأنفق، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»، فالإنفاق لا ينقص المال بل يزيده، وهو كالحبة التي أنبتت سبع سنابل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»، ويضاعف ﷲ الأجر في رمضان بالإنفاق فيه.

ورمضان شهر الخير والجود، ومن أراد قرباً من ربه جل وعلا، فعليه بالإنفاق في أعمال الخير والبر والإحسان لتحقيق مرضاة الله تعالى، والنجاة يوم القيامة، قال جل وعلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، «سورة البقرة: الآية 254»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى السعي والبذل في رمضان، والإسهام في إفطار الصائمين ولو بتمرة، لما في ذلك من الأجر والثواب، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة بالإنفاق وعدم التسويف أو التأخر في ذلك، فقد جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ».

وإن المال نعمة من نعم الله على العباد، فهو عصب الحياة، وبه تُبنى الحضارات، فلا يستغني الإنسان بل غالباً ما يطلب الزيادة منه، قال تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً﴾، «سورة الفجر: الآية 20»، ولا ينفقه إلا من قهر نفسه وتحرر من أغلالها وآمن بعوض الله له، قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾، «سورة البقرة: الآية 261».

ولحث الناس على الإنفاق وتشجيعهم على فعل الخيرات، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات رسمية معتمدة، تقوم بجمع التبرعات والصدقات والزكوات وإيصالها إلى مستحقيها داخل البلاد وخارجها، ومن أبرز تلك المؤسسات الخيرية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي تقوم بجهود مشكورة ومشروعات خيرية متنوعة لمساعدة الفقراء والمساكين وسدّ حاجات المعوزين وإفطار الصائمين وإغاثة الملهوفين، وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، وحريّ بكل باغي خير أن يتعاون معها لإنجاح مشاريعها، من أجل ضمان وصول الأموال وتبرعاتنا إلى مستحقيها، وعدم وقوعها في أيدي المتسولين الذي لا يستحقونها.

فتوى

الحامل إذا أمرتها الطبيبة بعدم الصوم،

هل تأثم بتركه؟

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أجاب المركز الرسمي للإفتاء بأن: «الحامل إذا أمرتها الطبيبة بعدم الصوم فعليها أن تمتثل أمر الطبيبة وتفطر، لأنَّها في حكم المريض وقد أباح الله له الفطر فقال جلَّ وعلا: (... وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 185»، ولا فدية عليها، ولا كفارة، وإنَّما عليها القضاء فقط عند الاستطاعة.