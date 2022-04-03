شخصيات إسلامية.. أم المؤمنين عائشة «رضي الله عنها» الزاهدة

أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها السباقة إلى الإسلام، وقد ورد في فضلها مجموعة من الأحاديث، منها: ما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها»، (صحيح البخاري 3662)، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام»، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته»، (صحيح البخاري 3768)، وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليَّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»، (صحيح البخاري 3775).

هي عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأحب نسائه إليه، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، ودفن في بيتها، وكان ينزل عليه الوحي وهي معه، ونزلت براءتها من السماء، خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً، وهي قدوة للنساء في الوفاء والعفاف والحرص على العلم كانت من أعلم أمهات المؤمنين، اشتهرت بالزهد وكثرة الصيام والصدقة.

وكان مسروق وهو أحد التابعين إذا روى عن عائشة، قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في السماء رضي الله عنها، توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة سبع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، (تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 351).

كانت عالمة يرجع إليها الصحابة رضي الله عنهم، فعن مسروق: أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض (أي: علم تقسيم المواريث)، فقال: إي والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، (مصنف ابن أبي شيبة 31037).

وعن عروة قال: «ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين، (مستدرك الحاكم 4/ 12,6733).

وكانت زاهدة في الدنيا، مقبلة على طاعة الله تعالى، فعن ابن المنكدر، عن أم ذرة، وكانت تغشى عائشة، قالت: بعث إليها بمال في غرارتين - قالت: أراه ثمانين أو مئة ألف - فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: «يا جارية هلمي فطري» فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه قالت: «لا تعنفيني، لو كنت ذكرتني لفعلت»، (حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء 2/ 47)، وكانت تصوم كثيراً فلا تكاد تفطر.