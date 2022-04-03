حاكم عجمان يستقبل المهنئين بحلول الشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بقصر الزاهر مساء اليوم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان المهنئين بحلول الشهر الفضيل. كما تقبل سموه التهاني و التبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع و معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد اللذين قدما للسلام على سموه و تهنئته بحلول شهر رمضان. و أعرب المهنئون عن خالص تهانيهم و تبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة و دوام العافية. حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية و الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية و الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية و التخطيط بعجمان و الشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي و الشيخ فيصل بن صقر القاسمي و معالى الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم بعجمان.