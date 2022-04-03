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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان
حاكم الشارقة خلال الاستقبال
4 ابريل 2022

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم ، في قصر البديع العامر، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين. وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع المهنئين الذين اعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالرفعة والعزة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والخير والبركات. حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبد الله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية، ومدراء الجامعات بالشارقة.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
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