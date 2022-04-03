حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة بقصر سموه جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني و التبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الذى قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.
كما تقبل سموه التهاني من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والذين دعوا الله العلى القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية و على شعب الإمارات التقدم و الرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.
حضر المقابلات.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا و الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى بأم القيوين و الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين و الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم و الثقافة الإسلامية و الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين و الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين و الشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين و الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمرانى بأم القيوين و سعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري و سعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.