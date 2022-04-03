اليوم 12:44
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
3 ابريل 2022 14:09

‌‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 282,125 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 892,170 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 869,993 حالة. 

المصدر: وام
الإمارات
كورونا
آخر الأخبار
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
الاقتصادي
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©