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بلدية الظفرة تنجز حديقتين للأحياء السكنية في جزيرة دلما
بلدية الظفرة تنجز حديقتين للأحياء السكنية في جزيرة دلما
3 ابريل 2022 14:05

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت بلدية منطقة الظفرة من إنجاز حديقتين في جزيرة دلما الأولى في حوض شعبية دلما والثانية في حوض شعبية دلما الجديدة وذلك ضمن مشروع حدائق الأحياء في منطقة الظفرة والذي يأتي ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها دائرة البلديات والنقل -بلدية منطقة الظفرة لتوفير حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في كافة مدن منطقة الظفرة.
وقد رُوعي في تصميمهما تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار. حيث توفر التصاميم تناغم بين مكونات الحديقة وأعمال التجميل الطبيعي لخلق بيئة مناسبة للراحة والترفيه، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم وكبار السن في مداخل ومخارج الحدائق وتوفير المُتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
كما أكدت البلدية أن الحدائق الجديدة في جزيرة دلما تحتوي على مناطق ألعاب مظلله للأطفال ومناطق جلوس للعائلات وأن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة للحفاظ على فعالياتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة وتوفير مرافق ترفيهية ولتكون متنفساً حيث تحتوي على أنشطة رياضية وترفيهية  وتسهم في تحفيز السياحة والترفيه بما ينعكس بالإيجاب على تحفيز الوضع الاستثماري والاقتصادي في المنطقة.

الظفرة
بلدية الظفرة
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