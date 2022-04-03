الإمارات تقدم دعماً عاجلاً لإغاثة المدنيين في أوكرانيا

أبوظبي (وام)

أرسلت دولة الإمارات طائرة خامسة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، وذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، في ظل وجود نحو 4 ملايين لاجئ حتى الآن.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا: «تحرص دولة الإمارات على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين، خصوصاً من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة، وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع وخاصة من اللاجئين في دول جوار أوكرانيا».

وأشار الكعبي إلى أنه، خلال شهر مارس الماضي، قامت دولة الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإغاثية، يتضمن إرسال أطنان من المواد الغذائية الأساسية، والتي تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا، ليتم تحريكها إلى داخل البلاد أو مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وأضاف: «دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي، انطلاقاً من النهج الإنساني لقيادتها الرشيدة وجهودها، التي لا تتوقف في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وضمن قيم الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضع الإنسان في قائمة أولوياتها دون تمييز، ودون أي اعتبارات».

وأرسلت دولة الإمارات، منذ حدوث الأزمة الأوكرانية، طائرتين من الإمدادات الإغاثية والطبية تحملان 60 طناً، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار)، استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا. كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة، بتسيير رحلتين تحملان 124 طناً تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.

وفرّ حوالى 4.2 مليون لاجئ أوكراني من بلادهم منذ 24 فبراير الماضي، ووصل حوالى 40 ألف لاجئ إضافي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة. وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 4.176.401 لاجئ أوكراني، حتى ظهر أمس الأول. وزاد عددهم بـ38.559 عن آخر حصيلة نشرت يوم الجمعة.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وحوالى 90 في المئة من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال. وفرّ حوالى 205.500 شخص غير أوكراني من البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في أوكرانيا بحوالي 6.5 مليون.

واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة أو عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.