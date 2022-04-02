«إسلامية الشارقة»: افتتاح 30 مسجداً جديداً خلال رمضان

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة برنامجها الرمضاني الحافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الدعوية المتنوعة التي تتناسب مع مكانة الشهر الفضيل، وتسهم في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة، وذلك انطلاقاً من رسالتها السامية التي تتولاها في تعزيز الثقافة الإسلامية وإعمار المساجد مادياً ومعنوياً.

وأكدت الدائرة استكمال استعداداتها للشهر الفضيل، حيث قامت فرق الصيانة واللجان المختصة في الدائرة بجولات تفقدية للجوامع والمساجد للاطلاع على مستوى نظافة المساجد واحتياجات المصليات من السجاد، وتفقد أنظمة التبريد والإضاءة، والأنظمة الصوتية، وعمل توسعة لعدد من المساجد التي تشهد كثافة سكانية، بإضافة خيم بجانب المساجد، لتوفير الأجواء الإيمانية للصائمين والمصلين.

وأكد عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس الدائرة، أن البرنامج الرمضاني يشمل جميع مدن الإمارة، ويناسب كافة فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة، لمكانة شهر رمضان المبارك في قلوب المسلمين، وإقبالهم فيه على التزود بالطاعات والعبادات.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بافتتاح 25 مسجداً جديداً ضمن خطتها لافتتاح 30 مسجداً خلال الشهر الفضيل، بمناطق مختلفة من مدن الإمارة، وذلك ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير نواحي الحياة الكريمة كافة لقاطني الإمارة، وتيسير وصولهم إلى دور العبادة لأداء الشعائر بكل سهولة ويسر في أجواء إيمانية.

القراءات العشر

أوضح السبوسي أن الدائرة خصصت جميع مساجد الإمارة لصلاة التراويح، حيث يؤم المصلين أئمة المساجد والقراء ذوي الأصوات المميزة التي قامت الدائرة باستقطابهم خلال العامين الماضيين، كما خصصت الدائرة مسجد عمار بن ياسر بمنطقة الجزات، للقراءات العشر، حيث يتناوب على صلاة التراويح فيه 10 من القراء المتخصصين في علم القراءات القرآنية.

وضمن برامجها الرمضانية تنظم الدائرة خلال الشهر الفضيل في جميع مساجد الإمارة، دروساً يومية بعد صلاة العصر حول فقه الصيام وآدابه، من خلال الكتاب الذي أصدرته الدائرة بعنوان «بواعث الإيمان في دروس رمضان»، كما تنظم الدائرة دروساً بعد صلاة التراويح يومي الاثنين والخميس في تفسير القرآن الكريم، من خلال الكتاب الذي أصدرته بعنوان «هدايات ربانية من قصار السور القرآنية»، وهو كتاب يتضمن فضائل سور وآيات من القرآن الكريم، مع بيان تفسيرها وتوضيح ما دلت عليه من أحكام ولطائف وتوجيهات.

كما خصصت الدائرة عدداً من المساجد للجاليات غير العربية، حيث تنظم فيها هذه الدروس والخواطر خلال الشهر الفضيل، باللغة الإنجليزية، والأردية، والماليبارية.