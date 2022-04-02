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الإمارات
خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بحلول شهر رمضان المبارك
خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بحلول شهر رمضان المبارك
3 ابريل 2022 02:06

أبوظبي (وام)

رفعت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأت سموها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، بحلول الشهر الكريم.

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رمضان
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