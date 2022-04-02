الصحفيين الإماراتية تنظم «الصحبة الطيبة»

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بحي الفهيدي التاريخي بدبي، أمسية «الصحبة الطيبة» التي قررت عقدها كل أول خميس من كل شهر، يلتقي فيها الزملاء أصحاب مهنة المتاعب لتبادل الآراء والأفكار حول مستقبل مهنة الصحافة والإعلام، وقضاء وقت ممتع معاً.

حضر الأمسية محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعدد من مجلس الإدارة، وعدد من الزملاء أعضاء الجمعية.

ورحب محمد الحمادي، في بداية اللقاء، بالحضور، وهنأهم بنجاح إكسبو 2020 دبي، كما هنأ الأعضاء الحاضرين وجموع الصحفيين والإعلاميين بحلول شهر رمضان المبارك، ونوه إلى ضرورة مشاركة الأعضاء في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، واستعرض الخطوات التي يتم تنفيذها في مقر الجمعية الجديد الذي يضم أربعة طوابق، وهو الآن في مرحلة الديكورات النهائية.