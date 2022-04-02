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الطقس اليوم غائم جزئياً
الطقس اليوم غائم جزئياً
3 ابريل 2022 02:06

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند 20:31. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

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