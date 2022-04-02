حشر بن مكتوم ونهيان بن مبارك و شيوخ ووزراء يعزون في وفاة عيسى صالح القرق

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واجب العزاء في وفاة عيسى صالح القرق، وذلك لدى زيارتهم منزل الفقيد بمنطقة السطوة في دبي.

كما قدم واجب العزاء كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالى سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة. وأعرب المعزون عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.