وزيرة الاقتصاد النمساوية: إكسبو 2020 دبي حدث دولي فريد

دبي (وام)

وصفت مارجريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد النمساوية، معرض إكسبو 2020 دبي، بأنه كان «حدثاً دولياً رائعاً من طراز فريد»، وعبرت عن سعادتها بجذب الجناح النمساوي نحو 2. 1 مليون زائر خلال فترة المعرض، وتقديم حلول مستدامة تساهم في تشكيل مستقبل أفضل للجميع.

وفي إطار تقييم مشاركة النمسا، عقب انتهاء فترة معرض إكسبو 2020 دبي، قالت الوزيرة شرامبوك: «كان هدفنا توسيع مجالات التعاون مع الإمارات العربية المتحدة كأكبر شريك تجاري للنمسا في منطقة الخليج». وأشارت إلى نجاح النمسا وشركاتها في استخدام هذه الساحة الدولية الكبيرة كبطاقة تعارف رائعة، بحسب تعبير الوزيرة، التي ثمنت مزايا المعرض وتوفير الفرصة لأكثر من 50 شركة نمساوية، استطاعت عرض ابتكاراتها داخل جناح النمسا. وسلطت الوزيرة الضوء على قيام أكثر من 30 وفداً تجارياً وسياسياً نمساوياً بزيارة المعرض، وأشارت إلى زيارة أكبر وفد تجاري نمساوي على الإطلاق إلى الإمارات. وسلطت الضوء على نتيجة استطلاع رأي أظهر قناعة 5. 73% من الزوار، بأن جناح النمسا المشارك في المعرض غيّر بشكل إيجابي من صورة النمسا في أذهان الزائرين.