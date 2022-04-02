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الإمارات
«إكسبو» عزّز العلاقات بين الإمارات والبرازيل
«إكسبو» عزّز العلاقات بين الإمارات والبرازيل
3 ابريل 2022 02:07

دبي (الاتحاد)

أعلنت البرازيل أمس أن مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» رسخت علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ودول أخرى حول العالم، التي شاركت في فعاليات الحدث الدولي على مدار الأشهر الستة لانعقاده.
وعبّر مسؤولون في جناح البرازيل عن تقديرهم لحكومة دولة الإمارات ومنظمي إكسبو 2020 دبي على نجاحهم في استضافة حدث عالمي انفرد برسالته للبشرية حول الاستدامة وترويجه للفرص التجارية والاستثمارية العالمية، إلى جانب مساهمته في بناء علاقات سياسية وثقافية قوية بين البلدان المشاركة. وبهذه المناسبة، قال «إلياس مارتنز فيلهو»، المفوض العام لجناح البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»: «تُوجت مشاركة البرازيل بمختلف قطاعاتها في المعرض على امتداد نصف عام بمحطات بارزة، بدءاً من زيارة فخامة الرئيس جايير بولسونارو وعدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والوفود رفيعة المستوى، وتنظيم العروض الثقافية الرائعة».
واستقطب جناح البرازيل، الذي بلغت تكلفة إنشائه 20 مليون دولار على امتداد 4000 قدم مربعة، وتضمن مسطحا مائيا يشغل نصف مساحته، أكثر من مليوني زائر بالتزامن مع إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي الأكبر على الإطلاق.

شركاء المستقبل
وأضاف «فيلهو»: «أتاح معرض إكسبو 2020 دبي لنا منصة مثالية لتقديم عروض أصيلة متنوعة تتراوح ما بين عروض فن الكابويرا القتالي الممزوج بالموسيقى والرقص من الشمال الغربي للبرازيل، وعروض الطهي المباشرة لمأكولات الشارع من المناطق الإحيائية المتنوعة في البرازيل، إضافة إلى توفيره إمكانية استكشاف فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البرازيل والبلدان الأخرى المشاركة والترويج للسياحة البرازيلية. ونحن على ثقة بقدرتنا على تحويل العلاقات والشراكات التي بنيناها خلال فترة انعقاد إكسبو إلى فرص عمل مثمرة تعود بالنفع على جميع شركائنا في المستقبل».

إكسبو 2020 دبي
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الإمارات
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