بلدية مدينة العين: جاهزية لتوزيع المواد الغذائية المدعمة

العين (وام)

أعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزية منافذ توزيع السلع الغذائية، والتي تقدم من خلال قنوات مختلفة عدة، وذلك وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات متميزة تساهم في إسعاد المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مجتمعية متميزة. وقالت علياء الكتبي، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية ببلدية مدينة العين، مدير مشروع السلع الغذائية المدعمة، إن بلدية مدينة العين تحرص دائماً على إدراج سلع غذائية جديدة، وبأسعار منافسة عن الأسعار المتوافرة في الأسواق كخدمة مجتمعية للأسر المواطنة، حيث يصل مجموع السلع الغذائية إلى 289 سلعة غذائية والتي تحتوي على أهم السلع الأساسية مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة وغيرها الكثير، بالإضافة إلى سلع غذائية عضوية للمستهلكين المواطنين، وذلك لتعزيز المواد الغذائية التي تساهم في رفع الصحة العامة لأفراد المجتمع. وأضافت أنه تمت مضاعفة الحصة المخصصة للأسرة من مادتي الأرز والطحين لشهر رمضان المبارك لتلبية الاحتياجات من المواد الرئيسية، مع توفير المخزون بكميات كافية قبل وخلال فترة رمضان في جميع منافذ التوزيع للبلدية. وأوضحت الكتبي أنه بإمكان المتعامل الحصول على خدمة المواد الغذائية المدعمة في المراكز ومنافذ البيع لتسهيل حصول المتعاملين على المواد الغذائية خلال أيام الأسبوع وفي أوقات الإجازات الأسبوعية، حيث تتوافر الخدمة في مراكز توزيع المواد الغذائية الرئيسية في منطقة الصناعية والنباغ، بالإضافة إلى الفرعية في مراكز خدمة التعاملين والمخازن التابعة لبلدية مدينة العين، حيث تم تمديد ساعات الخدمة في المركز الرئيسي في الصناعية خلال الفترة المسائية يومي الأحد والجمعة طوال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة مساء إلى الثانية عشرة صباحاً. وذكرت أن بلدية مدينة العين، وبالتعاون مع جمعية العين التعاونية، قامت بزيادة منافذ بيع المواد المدعمة في أفرع جمعية العين التعاونية من 9 إلى 16 منفذاً، وذلك استعداداً لشهر رمضان لتشتمل على الفرع الرئيسي للجمعية «السوق»، ومزيد، وأم غافة، والقوع، والوقن، والنايفة، والشويب، والفقع، وناهل، وسويحان، والعالية مول، والسلامات، والروضة الشرقية «الشعيبة سابقاً»، وشعاب الأشخر والهير، والمسعودي، كما تقررت زيادة ساعات الدوام الرسمي لمنافذ البيع في الجمعيات حتى الثانية عشرة صباحاً في جميع الفروع، وحتى الساعة الواحدة صباحاً في الفرع الرئيسي بالسوق.

مبادرات رمضانية

أشارت علياء الكتبي إلى إطلاق عدد من المبادرات الرمضانية بالتنسيق والتعاون مع المشغلين والموردين، منها تخفيض أسعار عدد كبير من المواد الغذائية وزيادة السيارات المخصصة لتوصيل المواد الغذائية، مع استمرار خدمة التوصيل مجاناً للمواد الغذائية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تم التعاون مع هيئة الهلال الأحمر لتوزيع سلال غذائية مجانية للأسر المتعففة في مدينة العين وتوفير الأزر الخاص بزكاة الفطر 3 كيلو جرامات للكيس لتسهيل عملية توزيع زكاة الفطر للمتعاملين.

كما يمكن للمتعاملين الحصول على خدمة المواد الغذائية من خلال المنصة الذكية «سمارت هب»، واختيار خدمة توصيل المواد الغذائية في حال الرغبة في ذلك، كما تحرص بلدية مدينة العين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد-19» في منافذ البيع التابعة لبلدية مدينة العين، واستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواد الغذائية من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، حيث يقوم موظفون مختصون بالتواصل مع المتعاملين، وتوضيح أية إشكاليات، وتقديم جميع أنواع الدعم للحصول على الخدمة لضمان رضا وسعادة المتعاملين.