مجلس محمد خلف يستضيف «جلسة رمضانية» حول فضائل الشهر الكريم

أبوظبي (وام)

نظّم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، جلسة رمضانية في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة حول فضائل الشهر الكريم. وتحدث في الجلسة الدكتور أحمد الزامل، كبير الوعّاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عماد الكبي، رئيس قسم طب الغدد الصماء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأدارت الحوار الإعلامية المزون الحميري. وتحدث الدكتور أحمد الزامل عن صوم الجوارح وفضائل رمضان، شهر النفحات الإيمانية والعطاء المتدفق التي تُرفع فيه الدرجات وتُجاب فيه الدعوات وتُمحى فيه السيئات وتُضاعف فيه الحسنات، وبيان فضل الصيام من خلال عامل التحفيز على الطاعات وفعل الخيرات. وتناول الدكتور عماد الكبي في حديثه خلال الجلسة الرمضانية الصيام الآمن لمرضى السكري، مؤكداً أن على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل حلول رمضان، حول إمكانية أداء فريضة الصيام من عدمها، فلكل مريض حالته الخاصة، والأقدر على تقييمها هو الطبيب فقط، والالتزام التام بالخطة العلاجية المقررة من جانب الطبيب. كما نظمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على هامش الجلسة الرمضانية، فحوصاً مجانية للحضور لقياس السكري، والتوعية بمرض السكري وطرق الوقاية منه، وتشجيع التشخيص المبكر، وتعزيز دور المجالس المجتمعية في التثقيف الصحي لعلاج داء السكري، والوقاية من مضاعفاته، بالإضافة إلى التشجيع على تبني السلوكيات الصحية الوقائية والتعريف بالمشكلات الصحية المرتبطة بمرض السكري.