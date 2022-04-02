صحيفة «الاتحاد» تطلق أضخم دورة برامجية خلال رمضان

أطلقت صحيفة «الاتحاد»، دورتها البرامجية على منصاتها الرقمية وموقعها الإلكتروني خلال شهر رمضان الفضيل، وتتضمن 24 برنامجاً وسلسلة، بالإضافة لـ 4 ندوات افتراضية ضمن مجالس الاتحاد الرمضانية تُعقد عبر «تويتر سبيس». وتغطي البرامج الجوانب الدينية «برنامج الخلق الحسن»، والاقتصادية «6 سلاسل»، والمنوعة والترفيهية «7 سلاسل ومسابقة فكّر مع الاتحاد»، والصحية «برنامجان»، والرياضية «برنامجان»، والمعرفية «3 سلاسل»، والثقافية والتاريخية «سلسلتان»، فيما تمثلت الآراء في «برنامج "وجهة نظر"». وأكد حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، أن الصحيفة حرصت على تقديم عددٍ من البرامج المميزة والاستثنائية خلال الشهر الفضيل، والتي تسهم في إثراء الجوانب المعرفية والثقافية لدى القراء، سواء على مستوى الطبعة الورقية أو منصات التواصل الاجتماعي وموقع الجريدة الإلكتروني، بالإضافة إلى منصات «الاتحاد» الرقمية. ومن أهم هذه البرامج خلال شهر رمضان الفضيل، برنامج «ثقافة مالية»، وهو برنامج أسبوعي يهدف إلى زيادة وعي الأفراد بالجوانب المالية، و«تشريعات اقتصادية»، وهو برنامج يشرح التشريعات والقوانين الاقتصادية في الإمارات بأسلوب مبسط، إضافة إلى «اقتصاد العالم» الذي يتناول تطورات الاقتصاد العالمي، وأبرز قضاياه ومستجداته. أما برنامج «البوصلة» فيُعنى برواد الأعمال والمهتمين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأخذهم في رحلة في عالم ريادة الأعمال، ويقدمه رائد الأعمال الإماراتي خليفة المهيري. ويقدم برنامج «لا تسرف» نصائح وأفكار حول أنماط الاستهلاك، وأفضل الطرق والممارسات لجعل استهلاك الفرد والأسرة سليماً. في حين يسلط «سلعة وموطن» الضوء على أبرز السلع الاستهلاكية وتاريخها وحجم أسواقها وتأثيره. وقبل الإفطار يتناول «الخلق الحسن» الأخلاق الحميدة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، ويتحدث كل يوم عن صفة أخلاقية معينة ولمدة 30 يوماً. ويتابع «من الصحراء إلى الفضاء» مستجدات مشاريع الإمارات في قطاع الفضاء، خاصة مشروعي «مسبار الأمل» و«مستكشف القمر»، بالإضافة للفعاليات والأحداث والمشاريع والابتكارات الدولية ذات العلاقة. فيما يستعرض «تكنولوجيا طبية» أهم التقنيات الطبية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية داخل دولة الإمارات، وأيضاً يتناول «أطباء إماراتيون»، الخبرات الإماراتية المواطنة ونجاحاتها في القطاع الطبي. أما البرامج الرياضية، فتتمثل في «هلا رمضان» و«حكاوي رمضان». وينتظر القراء كل عام مسابقة «فكر مع الاتحاد»، وهي مسابقة رمضانية سنوية تقدمها صحيفة الاتحاد تستضيف خلالها نخبة من نجوم الفن والثقافة، يطرحون خلالها أسئلة تبرز إنجازات الإمارات في مختلف المجالات. وهناك أيضاً سلسلة «أبطال في الدراما» التي ترصد أبطال الدراما الرمضانية، وتحلل طبيعة أدوارهم ومستوى أداء الشخصيات. وتقدم سلسلة «صوموا تصحوا» يومياً نصائح صحية مرتبطة بالصوم عبر مجموعة من أبرز الأطباء من الإمارات، وتهدف إلى نشر التوعية الصحية وأفضل الممارسات خلال شهر رمضان. وتتناول سلسلة «ذاكرتنا» المهن الإماراتية ودورها المحوري في حياة الناس والمجتمع الإماراتي، وحضورها وتأثيرها خلال شهر رمضان. أما «وجهة نظر»، فتتناول موضوعاً إقليمياً أو عالمياً مهماً على لسان خبير متخصص». ويعرف «أعلام في تاريخ الإسلام» ببعض رموز الفكر والعلم في تاريخ الإسلام قديماً وحديثاً ممن أسهموا بعلومهم في ازدهار الحضارة الإنسانية. كما يتناول «لحظة قراءة» بعض أمهات كتب الفكر والتراث العربي الإسلامي من منظور جديد يركز على ما فيها من جوانب القوة والتجديد والإلهام لمشروع استئناف الحضارة. أما «جرعة صحة» مع الدكتور عمر الحمادي، فهو برنامج صحي توعوي. ويتضمن «صباح الاتحاد»، وهو في صورة «بودكاست يومي» قراءة لأبرز تغطيات صحيفة «الاتحاد»، ويتناول أهم الأحداث المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات. أما «الحياة سينما»، فهو برنامج أسبوعي، يتناول أبرز الأعمال السينمائية العربية الكلاسيكية والمعاصرة بنظرة تحليلية. في حين تناقش سلسلة «السعادة» «أسبوعياً» مفهوم السعادة، وأبرز المواضيع المرتبطة بها.