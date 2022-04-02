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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 114 سجيناً
حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 114 سجيناً
3 ابريل 2022 00:20

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 114 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم. وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الثمينة من سموه، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.

المصدر: وام
حاكم الفجيرة
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