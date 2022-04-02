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تصاميم عصرية للمساكن الجديدة في عجمان
تصاميم عصرية للمساكن الجديدة في عجمان
3 ابريل 2022 02:06

سعيد أحمد (عجمان) 

أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن مبادرة «الدار» التي أطلقتها الدائرة، تهدف إلى إعطاء المقبلين على بناء مساكنهم الجديدة، الحصول على فرصة لمعرفة التصاميم العصرية والحديثة، التي تواكب التطور العمراني. وقال، إن المبادرة تتضمن تصاميم حديثة تتوافق مع متطلباتهم واحتياجاتهم الأسر المواطنة، وتوفر الكثير من المبالغ وتكاليف البناء، وتزودهم بكثير من التفاصيل المتعلقة بمراحل البناء، لافتاً إلى أن الدائرة خصصت دليلاً إرشادياً يضم معلومات قيمة وتوجيهات تفصيلية للمقبلين على بناء مساكنهم، في إطار حرص البلدية على تبني مبادئ المسؤولية، وتقديم خدمات مثالية لكافة فئات المجتمع، والأخذ بآرائهم وأفكارهم حول مسكنهم الجديد.

  • عبدالرحمن النعيمي
    عبدالرحمن النعيمي

وتعمل الدائرة على إيصال أفضل المعلومات للمقبلين على رحلة البناء الطويلة، وتقليص التحديات أمامهم ومشاركتهم في كافة المراحل، وصولاً للخروج بدار تتناسب مع طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم، وتسهيل عملية البناء، حيث تم التواصل مع جميع فئات المجتمع لمعرفة المتطلبات والاحتياجات، ومن ضمنها فئة المقبلين على بناء البيت، والتي تعد فئة كبيرة وهامة، وتمكنت الدائرة من إعداد دليل أطلق عليه «الدار»، والذي يمثل خارطة طريق واضحة ودليلاً شاملاً ومتكاملاً لرحلة تصميم المنزل، وجار العمل على إصدار دليل آخر يتعلق بمرحلة التنفيذ، وإعداد وثيقة متكاملة تفيد هذه الفئة.
ويتضمن الدليل الإرشادي 4 فصول تشمل تحديد احتياجات المالك واختيار الاستشاري ومراجعة التصميم، وصولاً لإعداد المخططات النهائية، بالإضافة لتوفر نموذج يركز على كيفية اختيار الاستشاري، وتحديد المساحات وإصدار المخطط النهائي واستخراج رخصة البناء.

دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
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