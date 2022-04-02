دراسة تستشرف مستقبل الأمن السيبراني

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بالدراسة التي عرضها فريق العمل برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وتتضمن عدداً من التحديات الأمنية المستقبلية ومجموعة الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات، والتي تركزت حول استشراف المستقبل في مجال مكافحة المخدرات وتأهيل المتعاطين، من خلال استخدام أدوات ومراحل ممنهجة وعلمية، لاستشراف المستقبل بالتعاون مع جامعة هيوستن الأميركية، والتي كانت من أبرز نتائج مختبر استشراف المستقبل في شرطة الشارقة الذي انطلق خلال احتفالات الدولة بعام الخمسين بالتزامن مع اليوم العالمي للمستقبل، والذي اعتمد لأول مرة في الثاني من ديسمبر عام 2021م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة السلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية.

وشملت الدراسة التي تم استعراضها على التعريف بمنهجية هيوستن، وكيفية الاستفادة منها في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل المتمثلة في بناء القدرات ونشر الثقافة من خلال تدريس مادة استشراف المستقبل، وعقد الشراكات الدولية والتي أثمرت عن مشروع أول جائزة عالمية للدراسات المستقبلية بالتعاون مع المؤسسات البحثية والمستقبلية محلياً وإقليمياً ودولياً. كما تناول العرض شرحاً للمجالات التي تم استشرافها في مختبر الاستشراف، والتي شملت مستقبل الأمن السيبراني، والجرائم المستقبلية في مجال تعاطي ومكافحة المخدرات، وتأهيل المدمنين، وغسيل الأموال، ومستقبل المؤسسات الإصلاحية والعقابية وتأهيل النزلاء، وأنظمة العمل.