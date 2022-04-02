شرطة أبوظبي تبث 30 حلقة تلفزيونية لتعزيز الوعي

أبوظبي (الاتحاد)

تبث شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، حلقات تلفزيونية يومية، ضمن الإصدار الثاني للحملة التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام»، عبر شاشات قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية جمهور المشاهدين بالتدابير الوقائية، والسلوكيات الإيجابية، التي من شأنها تعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، أن الإصدار الثاني لحملة «شهرنا.. طاعة والتزام» سيحمل مفاجآت وإطلالات واعدة لوجوه إعلامية من الكوادر البشرية النسائية المتمكنة بشرطة أبوظبي في مجال «التقديم التلفزيوني»، في نقلة جديدة لتمكين العنصر النسائي لاقتحام مختلف مجالات العمل الإعلامي، بالتعاون مع الشركاء للدفع بمواهب واعدة، في مجال يُعد من أكثر المجالات الوطنية أهميةً وتأثيراً.

وأضاف، أن الموضوعات والقضايا التي ستطرحها الحلقات التلفزيونية الرمضانية، تم اختيارها لتغطية مختلف السلوكيات المجتمعية، والأمنية، والمرورية، التي غالباً ما تتزايد في شهر رمضان، مثل قيادة المركبات بسرعة وتهور، وعدم التركيز، خصوصاً قبل موعد الإفطار، والتزاحم المروري، بالقرب من المساجد، أثناء أوقات الصلاة، مما يتسبب في عرقلة السير والمرور، بالإضافة إلى تناول عدد من الظواهر المجتمعية السلبية مثل «التسول» واستغلال بعض الأشخاص المجهولين للأجواء الرمضانية، بافتعال القصص الوهمية، لتضليل المتعاطفين، ما يُعد إضراراً بالمستوى الحضاري الرائد لمجتمع الإمارات. ودعا المقدم حمدان حمود الدرعي من جانبه الجمهور إلى متابعة الحلقات التلفزيونية، التي تضم عدداً من الوجوه الشرطية الجديدة، التي ستطل على المشاهدين يومياً قبل موعد الإفطار، طوال شهر رمضان المبارك، متمنياً للمشاهدين أوقاتاً طيبة، والاستفادة من الموضوعات والقضايا المجتمعية التي تطرحها الحلقات، وتهُم كل أسرة وكل فرد من أفراد المجتمع. وتأتي الحلقات التلفزيونية ضمن الإصدار الثاني للعام الثاني على التوالي للحملة الإعلامية التوعوية الشاملة، لشرطة أبوظبي، تحت شعار «شهرُنا..طاعة والتزام»، عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة وعي الجمهور، وتعزيز سلامة كافة فئات المجتمع.