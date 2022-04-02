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«إسعاد » تتعاون مع «برادفورد»
منى العامري وإيراني زاهر خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
3 ابريل 2022 02:06

دبي (الاتحاد)

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جامعة «برادفورد» البريطانية، تقدم بموجبها الجامعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً حصرياً بنسبة 20% للطلاب الجدد والمستمرين في الجامعة، وذلك على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لديها، في فرعيها بدبي والمملكة المتحدة، ابتداء من العام الدراسي 2022/2023.
وقع المذكرة في مقر الجامعة بقرية المعرفة في دبي، منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، فيما وقعها عن طرف جامعة «برادفورد»، إيراني زاهر، نائب رئيس الجامعة في بريطانيا. وتنص المذكرة على أن يقدم فرع الجامعة في دبي منحة دراسية في برنامج الماجستير بإدارة الأعمال مدتها عامين، شاملة جميع الرسوم والتكاليف الدراسية البالغة مائة وأحد عشر ألفاً وثمانمئة وتسعين درهماً (111890) درهماً، وذلك للمساهمة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها لجنة بطاقة «إسعاد» لتحقيق ونشر السعادة بين أوساط المجتمع.

بطاقة إسعاد
شرطة دبي
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