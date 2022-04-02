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الإمارات
يقترض على حساب صديقه ويرفض رد الدين لصاحبه
يقترض على حساب صديقه ويرفض رد الدين لصاحبه
3 ابريل 2022 02:06

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

طلب عربي من صديقه إقراضه مبلغ 160 ألف درهم لمروره بضائقة مالية صعبة وطالبه بأن يحول له المبلغ على حساب شخص آخر، وذلك لعدم وجود حساب لديه لدى البنك ولم يتردد الشخص العربي «المدعي» في تحويل المبلغ إلى حساب المدعي عليه الثاني لتسليمه إلى صديقه «المدعي عليه» الأول وبعد فترة طالب المدعي صديقه برد القرض الخاص به ولكن صديقه أدعى انه لم يستلم شيئا منه وهو ما دفع المدعي إلى رفع دعوى قضائية طلب فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد مبلغ 160 ألف درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مع شمول الحكم النفاذ المعجل بلا كفالة تأسيساً على أنه قام بتحويل هذا المبلغ على سبيل القرض على حساب المدعى عليه الثاني لتسليمه للمدعى عليه الأول وذلك لعدم وجود حساب لدى الأخير ولم يقوم برده للمدعي.

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