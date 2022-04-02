«أصحاب الهمم» يزورون متحف المستقبل

دبي (الاتحاد)

زار موظفو القيادة العامة لشرطة دبي من أصحاب الهمم، يرافقهم سميرة ثابت نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم بالوكالة، وعائشة الحوسني عضو المجلس، «متحف المستقبل»، أجمل مبنى على وجه الأرض، الصرح المعرفي والحضاري الجديد في دبي، ليكون أكبر منصة علمية وفكرية بالمنطقة لاستشراف المستقبل، والمساهمة في رصد الاتجاهات المستقبلية وتصميم حلول مبتكرة بأدوات جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وقام الموظفون بجولة تعريفية، شملت جميع أقسام المتحف ومنصاته، واستمعوا لشرح حول الإنجازات التي تعطي لزوار المتحف فرصاً نوعية ورحلة استثنائية للانطلاق نحو المستقبل. كما اطلعوا على ما يقدمه المتحف من ابتكارات.