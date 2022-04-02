24 مليون زيارة إلى إكسبو 2020 تحقق «تواصل العقول وصنع المستقبل»

دبي (الاتحاد)

بعد مضي 182 يوماً من التجارب التي لا تُنسى، وصل إكسبو 2020 دبي إلى لحظة اختتام فعالياته، بعد أن سجّل أكثر من 24,102,967 زيارة، واستقبل 192 دولة، وأظهر للعالم ما يُمكن تحقيقه عندما تجتمع البشرية، وبصفته أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وأول حدث عالمي بهذا الحجم وهذه الضخامة يُقام منذ بداية الجائحة، شكّل إكسبو 2020 إنجازاً كبيراً لدبي وبشّر بلحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واكتسب أهمية أكبر نظراً لتزامنه مع اليوبيل الذهبي للدولة، ومهّد الطريق للأجيال المقبلة من صُنّاع التغيير لمواصلة العمل ضمن إرث إكسبو 2020.

أحمد بن سعيد

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: «بعد انقضاء ستة أشهر مبهرة، نحن فخورون للغاية بقدرتنا على تنظيم إكسبو دولي حقق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل وألهم العالم. إكسبو 2020 هو انتصار سيسجله التاريخ كمنارة للوحدة والأمل، ونجاح عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث احتفلنا بمرور 50 عاماً على تأسيس دولتنا وبلحظة حاسمة من تاريخنا. أتقدم بأصدق التهاني إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة والشكر والامتنان لما كان لرؤيتها وتوجيهاتها ومتابعتها من دور في تمكننا من تنظيم إكسبو دولي استثنائي يليق بسمعة وطموح بلدنا».

أُشيد بإكسبو 2020 دبي بوصفه نجاحاً هائلاً وبصيصاً من الأمل، إذ جمع معاً المجتمع الدولي لإظهار القدرة على التكيّف في أوقات عصيبة، وتغلّب على طيف من التحديات، بما في ذلك الجائحة العالمية، التي استلزمت تأجيل إقامته مدة عام بأكمله وقيّدت حركة السفر في العالم، والتكيّف مع متحوّرات جديدة عبر الاستجابة السريعة والقوية على مستوى الصحة والسلامة.

قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «منذ بداية هذه الرحلة المذهلة لإكسبو 2020، تعهدت قيادتنا الرشيدة بإقامة حدث دولي استثنائي من شأنه أن يُبهر العالم. وعلى الرغم من التحديات التي لا يُمكن تصورها، بما فيها انتشار الجائحة الحالية، وظهور متحوّر جديد، ونشوب أزمات في مختلف أنحاء العالم، أوفينا بهذا الوعد وحققنا غايتنا بكل شغف».

وأضافت معاليها قائلة: «قدمنا برنامجاً ترفيهياً عالمياً، وشاركنا ثقافاتنا وأفكارنا، وسعينا لإيجاد حلول لبعض كبرى التحديات التي يشهدها عالمنا. وليس ذلك سوى بداية العالم الجديد الذي بدأنا بصنعه معاً».

وأكملت قائلة: «ندين بامتناننا الصادق واحترامنا لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث الدولي - بدءاً من المتطوعين البالغ عددهم 30 ألفاً، إلى أسرة عمل إكسبو 2020 الكبيرة، ومشاركينا الدوليين وشركاءنا، وبالطبع اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي. هذا الحدث الدولي ثمرة جهود جماعية وتجسيد لشعار ‹تواصل العقول، وصُنع المستقبل›. حتى ألقاكم مرة أخرى، أتوجه بجزيل الشكر لكم جميعاً».

ريم الهاشمي

اختتم إكسبو 2020 دبي فعالياته بأسلوب خاطف للأنفاس في الساعات الأولى من يوم الجمعة 31 مارس، حيث أغلقت معالي الوزيرة ريم الهاشمي للمرة الأخيرة البوابات التي أسرت ألباب الجماهير والزوار، وتبعها الحفل الختامي المؤثر تكريماً للحظات مميزة في إكسبو الدولي.

بالأرقام

182 يوماً من التجارب الملهمة

أكثر من ثلث الزوار قاموا بزيارة أجنحة الموضوعات على الأقل مرة واحدة، واستُلهمت الغالبية العظمى لإحداث تغيير في حياتهم. في تيرّا - جناح الاستدامة، 95 في المئة من الزوار تعهدوا بإجراء تغييرات مستدامة في أسلوب حياتهم، وفي ألِف - جناح التنقل، 91 في المئة من الزوار قالوا إنهم سيتخذون إجراءات من أجل صنع مستقبل أفضل، وفي عالم الفرص - جناح الفرص، 90 في المئة من الزوار تشجعوا لإحداث تغيير إيجابي.

منح زوار جناح الرؤية، وجناح المرأة، وجناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف، الأماكن تقييما متوسطا قُدّر ب 8.2 على مقياس من 1 إلى 9.

- برنامج الإنسان وكوكب الأرض، الذي يستند إلى 10 أسابيع موضوعات و18 يوماً عالمياً، لعب دوراً ريادياً في الوفاء بالتزام إكسبو بتحفيز التغيير الهادف عبر قنوات عدة، بما في ذلك أسبوع الأهداف العالمية المنعقد للمرة الأولى خارج المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك

- في إطار البرنامج، اجتمع أكثر من 14,000 مشارك، بدءاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص وصولاً إلى الأكاديميين وصناع التغيير، لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العالمية، مع التركيز على إلهام الجيل القادم وتمكينه

- إكسبو لايف، برنامج الابتكار والشراكة العالمي من إكسبو، قدم الدعم ل140 مشروعاً من 76 دولة، بما عاد بالنفع على أكثر من 5.8 مليون فرد في العالم

- استضاف إكسبو 2020 دبي 52 جلسة مجلس عالمي، ضمت أكثر من 420 مشاركاً من 66 دولة، وشملت أكثر من 130 ساعة من المحادثات المحفزة للفكر

برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة

- جرى تنظيم أكثر من 35,000 فعالية تراوحت من الموسيقى والرقص والترفيه للأطفال إلى مؤتمرات الأعمال والمواكب الاستعراضية اليومية والأنشطة الرياضية وورش العمل الإبداعية

- احتفل المشاركون بما مجموعه 192 من الأيام الوطنية والفخرية

- تضمنت أبرز الفعاليات عروض كولدبلاي وأليشيا كيز وميحد حمد، وزيارة كريستيانو رونالدو ولويس هاميلتون، إلى جانب النسخة الافتتاحية من منتدى الأعمال العالمي لدول الآسيان والقمة الحكومية العالمية السنوية

- استقبل برنامج الفن المجتمعي في بيت الهامور أكثر من 62 ألف زائر وشمل ما يقرب من 200 ورشة عمل

وضع معايير جديدة

- استحدث إكسبو 2020 سياسة «جناح مستقل لكل دولة» لأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، ما أتاح لجميع البلدان المشاركة على قدم المساواة

- أول إكسبو دولي يشهد مشاركة جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك مشاركة الاتحاد الأفريقي

- أتاحت منصة إكسبو الافتراضي الرائدة بثاً مباشراً وجولات افتراضية بزاوية 360 درجة

- إكسبو 2020 دبي من أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي، حيث استعرض ونفذ حلولاً ملموسة شملت برنامجاً مبتكراً لإدارة النفايات وتيرّا – جناح الاستدامة، الذي يؤول صافي استهلاكه من الطاقة إلى الصفر

- تجاوز إكسبو 2020 دبي التزامه بمنح 20 في المئة من الإنفاق المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من المبادرات المصممة لتعزيز إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع الجهود الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً

- رفع إكسبو 2020 دبي أيضاً المعايير في مجال رعاية العمال، حيث قدم التدريب على الصحة والسلامة لأكثر من 30,000 عامل وأطلق تطبيقا رائداً متعدد اللغات في المنطقة لأول مرة، ليوفر اتصالاً ثنائي الاتجاه بين العمال والقيادة