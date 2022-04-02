«التطوع الإلكتروني» تستقبل 122 متطوعاً في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استلمت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة عبر منصة التطوع الإلكتروني، 122 استمارة طلب للتطوع، وذلك من قبل الأفراد الراغبين في تنفيذ المهام التطوعية المختلفة في مختلف الجهات والدوائر بحسب مهاراتهم وخبراتهم.

وقالت حمامة يوسف مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة: «إن هذه المبادرة التي أطلقتها الدائرة في العام 2020، تأتي بهدف دعوة أفراد المجتمع والباحثين عن عمل من كلا الجنسين، الراغبين في تنفيذ المهام التطوعية، التوجه والاستفادة من هذه المنصة التي تتيح لهم، بحسب خبراتهم ومؤهلاتهم، المشاركة في مختلف الجهات العاملة في حكومة رأس الخيمة».

حمامة يوسف

وذكرت أن منصة التطوع الإلكترونية، عبارة عن استمارة رقمية تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الأفراد طلبات التطوع حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم في مختلف الجهات والمؤسسات التابعة إلى حكومة رأس الخيمة، بكل سهولة ويسر، وذلك عبر طلب الخدمة المتاحة في موقع دائرة الموارد البشرية. وأشارت إلى أن هذه المنصة التي انطلقت في العام 2020، تمكنت حتى اليوم من استقبال عدد 122 استمارة من مختلف أفراد المجتمع الراغبين في الالتحاق بالأعمال التطوعية المختلفة التي تقدمها الجهات والمؤسسات في الحكومة، والتي يتم على الفور من خلالها توجيه المتقدمين ضمن المنصة إلى مباشرة أعمال التطوع والنزول الميداني في تلك الجهات، عبر مختلف المهام والأقسام والإدارات التي تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم، في حال طلب الجهات والمؤسسات المتطوعين للمشاركة ضمن مختلف المهام.

وذكرت أن هذه المنصة التي تم إطلاقها مع بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، كانت بهدف تقديم خدمات الدائرة المعنية في مجال التطوع عن بعد للأفراد من دون الحاجة إلى قصد مقر الدائرة وغيرها من الجهات التابعة إلى الحكومة، والتسهيل على جميع الراغبين الالتحاق بتلك المهام عبر إيجاد منصة إلكترونية يستطيع الشخص من خلالها تعبئة الاستمارة وانتظار الرد من الجهة المعنية والموارد البشرية بشأن مباشرة المهام المطلوبة منه، عبر التوجه إلى الجهة التي قامت بالموافقة على طلب التحاقه كمتطوع.

ولفتت إلى أن المنصة تقدم قاعدة بيانات للجهات والمؤسسات في الحكومة بعد طلب الحصول على الأفراد المتطوعين، ليتم تزويدها ببيانات الراغبين في ذلك، ليتم التواصل المباشر معهم.

فرص وظيفية

وأشارت إلى أن هذه المنصة تم إيجادها كذلك بالنسبة للطلبة المقبلين على التخرج وغيرهم الراغبين في الحصول على ساعات عمل تطوعية، تمكنهم من تعزيز السيرة الذاتية أثناء التقدم في طلب الوظائف المتاحة لدى الجهات المختلفة في مختلف القطاعات، والتي تتطلب خبرة وساعات عمل للراغبين في الحصول على الفرص الوظيفية. وأضافت: «وكذلك للأفراد من شرائح المجتمع الراغبين المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات والأنشطة البارزة التي تنظم بين الفترة والأخرى، والتي يرغب الكثير منهم في تنفيذ أعمال التطوع المتاحة خلالها لدعم مسيرة التقدم والتنمية في مختلف الجهات والمؤسسات».