«تنمية المجتمع» : تمكين الأشخاص من ذوي التوحد أولوية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بأن الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، يمثل فرصة لتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من المشاركة الفعالة في المجتمع ويركز هذا العام على محور التعليم الدامج في سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حيث إنّ الوصول إلى التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وإلى فرص التعلم مدى الحياة للجميع حقّ لأصحاب الهمم وهو أساس لتحسين جودة حياتهم والحد من أوجه عدم المساواة.

وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: «أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة مع الشركاء عبر استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، لتمكين الأشخاص من ذوي التوحد بشكل خاص، مشيرةً إلى أن أصحاب الهمم من ذوي التوحد جزءٌ مهمٌّ من المجتمع، ولهم كامل الحقوق في ممارسة حياتهم الاعتيادية والحصول على تعليم ذي جودة والوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم». وأضافت: أن هذا اليوم يعد مناسبة لمعالجة المعلومات الخاطئة والصور النمطية حول التوحّد، إضافة إلى دعم وتمكين الأسر للتعامل مع أبنائهم، وتوفير الإرشادات اللازمة للآباء لرصد الأعراض المبكرة للتوحد لضمان التدخل في أبكر وقت ممكن.

تعزيز الوعي المجتمعي باضطراب التوحد

أكد ماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد.. أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وضعت منظومة متكاملة من القوانين والسياسات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات وأرقى معايير الرعاية لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة العاملة في المراكز ذات العلاقة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم وضمان إشراكهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي التوحد، حتى يتمكنوا من مواصلة تقبل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في العمل كجزء لا يتجزأ من المجتمع. وقال المهيري، إن التوحد هو اضطراب وليس مرضاً ويختلف من طفل إلى آخر، داعياً إلى مواجهة النظرة السلبية لدى البعض في المجتمع تجاه المصابين بالتوحد، فعدم الاهتمام بالطفل ذي التوحد وبالظروف المجتمعية المحيطة به، قد يفضي إلى وضعية الإعاقة لديه، ولفت إلى أن الإمارات تعتمد أحدث ما توصل إليه العلم، وتعتمد مقاربات متعددة للتعامل مع كل الحالات للأشخاص المصابين بالتوحد.