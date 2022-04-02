معرض لمشاريع التنمية المستدامة بجامعة الإمارات

العين (وام)
اطلع معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، على فعاليات معرض نتائج مشاريع التنمية المتصلة بالتنمية المستدامة في دورتها الأولى، والذي نظمته الجامعة بمشاركة 256 طالباً وطالبة، منهم 8 طلاب من برامج الدراسات العليا في مختلف الكليات، بإشراف 56 عضو هيئة تدريس، تناول 4 محاور معززة للتنمية المستدامة.
رافق معاليه في الجولة الدكتور غالب الحضرمي البريكي -مدير الجامعة بالإنابة-والدكتور محمد القاسم- نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة- والدكتور أحمد مراد -النائب المشارك لشؤون البحث العلمي- وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام.
وأكد الدكتور أحمد مراد، أن المعرض ركز على تعزيز الثقافة البحثية النوعية، من خلال 4 محاور رئيسية متصلة بالتنمية المستدامة، منها 31 مشروعاً مرتبطة بالهدف الـ11 الخاص باستدامة المدن والمجتمعات، و10 مشاريع متصلة بالهدف الثاني، المتصل بالقضاء على الجوع، و8 مشاريع متصلة بالهدف الأول بالقضاء على الفقر، و7 مشاريع متصلة بالهدف 14 المعني بالحياة تحت الماء.