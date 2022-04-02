معرض لمشاريع التنمية المستدامة بجامعة الإمارات

العين (وام)

اطلع معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ‏الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، على فعاليات ‏معرض نتائج مشاريع التنمية المتصلة بالتنمية المستدامة في دورتها ‏الأولى، والذي نظمته الجامعة بمشاركة 256 طالباً وطالبة، منهم 8 ‏طلاب من برامج الدراسات العليا في مختلف الكليات، بإشراف 56 ‏عضو هيئة تدريس، تناول 4 محاور معززة للتنمية المستدامة.

رافق معاليه ‏في الجولة الدكتور غالب الحضرمي البريكي -مدير الجامعة ‏بالإنابة-والدكتور محمد القاسم- نائب مدير الجامعة للشؤون ‏الأكاديمية بالإنابة- والدكتور أحمد مراد -النائب المشارك ‏لشؤون البحث العلمي- وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام. ‏

وأكد الدكتور أحمد مراد، أن المعرض ركز على تعزيز الثقافة ‏البحثية النوعية، من خلال 4 محاور رئيسية متصلة بالتنمية المستدامة‏، منها 31 مشروعاً مرتبطة بالهدف الـ11 الخاص باستدامة المدن ‏والمجتمعات، و10 مشاريع متصلة بالهدف الثاني، المتصل بالقضاء ‏على الجوع، و8 مشاريع متصلة بالهدف الأول بالقضاء على الفقر، ‏و7 مشاريع متصلة بالهدف 14 المعني بالحياة تحت الماء.‏