انطلاق «دبي الدولية للقرآن الكريم» اليوم

دبي (وام)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم - إحدى أهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي أسسها ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن احتفالات الجائزة باليوبيل الفضي لتأسيسها.

وتبدأ المسابقة يومياً في تمام الساعة التاسعة مساء بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي وستكون الدعوة عامة للجمهور من الجنسين، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للجمهور من الحضور اليومي، ووصل عدد المشاركات من الدول والجاليات إلى أكثر من 69 مشاركة من الدول الخليجية والعربية والإسلامية وأيضاً دول العالم. وبدأ المتسابقون بالتوافد على أرض الدولة للمشاركة في التصفيات المبدئية لمعرفة مدى حفظهم وتأهلهم للصعود إلى منصة المسابقة، وقد أتمت كافة اللجان استعداداتها للخروج بهذه الفعالية في أبهى وأجمل حلة. وحرصت اللجنة المنظمة، برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، على الوقوف على كافة التفاصيل للتأكد على نجاح هذه الفعالية ومحافظتها على مكانتها الرائدة في المسابقات القرآنية العالمية وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، الشريك والناقل الإعلامي الرسمي لفعاليات الجائزة منذ انطلاقتها قبل 25 عاماً.

قناة فضائية

تم تخصيص قناة فضائية خاصة لنقل فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم على الهواء مباشرة على الأقمار الصناعية نايلسات وعربسات وهوتبيرد، بالإضافة إلى نقل قناة نور دبي الفضائية الفعاليات يومياً، وخصصت قناة سما دبي الفضائية ساعة يومياً قبل أذان الفجر لتلخيص فعاليات المسابقة، وقناة الجائزة على اليوتيوب، كما تم الاتفاق مع صحف الدولة على نشر التقارير الصحفية والأخبار عن هذه المسابقة العالمية، وأقامت الجائزة على هامش الفعاليات معرضاً يحكي بالصور مسيرة الجائزة، ويحمل المعرض اسم «صور من ذاكرة الجائزة».