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الظفرة تحتفي بشهر رمضان
مجسمات جمالية في شوارع الظفرة (من المصدر)
3 ابريل 2022 02:06

الظفرة (وام)

 أنجزت فرق بلدية منطقة الظفرة تزيين مدن المنطقة احتفاء بشهر رمضان المبارك من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل. وتم تزيين مداخل المدن الرئيسية والطرق والدوارات والجسور وتركيب أكثر من 800 لوحة مضيئة تشمل أشكال الهلال والنجوم، إضافة إلى تشكيلات تتضمن عبارات مثل هل هلالك ورمضان كريم. 
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تزيين الشوارع ومداخل المدن كل عام بمناسبة شهر رمضان بهدف إضافة لمسة جمالية للمنطقة تحمل خصوصية الشهر الفضيل لنشر السعادة بين أفراد المجتمع، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

الظفرة
رمضان
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