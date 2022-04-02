الحبتور يقدم 30 ألف وجبة إفطار للصائمين

دبي ( وام )

أعلن خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن تقديم 30 ألف وجبة إفطار للصائمين في رمضان، بواقع 1000 وجبة يومياً لدعم حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية داخل الدولة. وتتولى الهيئة الإشراف على توزيع الوجبات على الصائمين في مناطق الكثافة السكانية والمجمعات العمالية والأسر المتعففة.

وتقدم الحبتور بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دورها الإنساني المتميز داخل الدولة وخارجها.. وقال إن الهيئة ظلت محل فخر وإعزاز لجميع أبناء الدولة بفضل مبادراتها التنموية وجهودها المتميزة في مختلف المجالات. من جانبه، رحب سالم الريس العامري نائب الأمين العام للهلال الأحمر للشؤون المحلية بمبادرة المحسن خلف الحبتور.. وقال إنها تثري مجالات العمل الإنساني والخيري، وتعزز دور الهلال الأحمر في القيام بواجبه ومسؤولياته على ساحته المحلية.