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الإمارات
«الأعمال الخيرية» ترعى «فطوركم سحورهم»
«الأعمال الخيرية» ترعى «فطوركم سحورهم»
3 ابريل 2022 02:05

عجمان (وام) 

 قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية دعماً مادياً لصالح مبادرة «فطوركم سحورهم» الرمضانية، التي تنظمها مؤسسة كوتوبيا للمسؤولية الاجتماعية في إمارة عجمان، بهدف توزيع وجبات السحور على الأسر المتعففة. وترعى الهيئة هذه المبادرة للعام الرابع على التوالي، حيث ستقام عمليات التوزيع في نستو هايبر ماركت بمنطقة الرقايب 1 في إمارة عجمان. وقال سعادة الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: إن حفظ النعم سمة عظيمة، وباب من أبواب الخير، ومظهر يدل على شكر العبد لله سبحانه وتعالى، وتقديره لفضله وكرمه، مؤكداً أهمية هذه المبادرة التي تعزز ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، لا سيما بين فئات الأطفال والشباب. 

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