تحديد مواعيد عمل ترخيص شرطة أبوظبي في رمضان

حددت شرطة أبوظبي ساعات الدوام بمراكز تقديم خدمة ترخيص السائقين والآليات التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، خلال شهر رمضان المبارك بكل من أبوظبي والعين والظفرة، وفق التالي: فحص المركبات الخفيفة: (مركز فحص وترخيص السائقين - مصفح) من 8 صباحاً إلى الرابعة مساء من الاثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء، أما يوم السبت فمن الثامنة صباحاً وحتى الواحدة مساء. ففي أبوظبي - تكون مواعيد العمل للمركبات الخفيفة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في مبنى السلامة ترخيص أبوظبي، ومن يوم الاثنين للجمعة من السابعة صباحاً إلى السادسة مساء في مبنى السلامة بمصفح، ويوم الأحد فتكون مواعيد العمل من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء، وفي مبنيي السلامة عالم السيارات ومحوي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء، ومن الثامنة مساء إلى الثانية صباحاً، ويوم الأحد من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء، فيما تكون بمبنى السلامة بالسمحة من يوم الأحد للجمعة من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء. وتكون مواعيد العمل في كل من مباني السلامة في بني ياس ومدينة خليفة ومراكز ياس مول ودرفيلدز ومكتب تصاريح الصبغ- الاستقلال من الاثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء. أما مراكز فحص المركبات الخفيفة في العين، فمواعيد العمل تكون على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في مبنى السلامة (فلج هزاع)، أما مباني السلامة في مساكن والوقن ورماح والفقع من يوم الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساء، فيما يعمل مبنى السلامة مزيد من الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساء، ومن الثامنة مساء إلى الساعة الثانية صباحاً من يوم الاثنين للجمعة، ومبنى السلامة البطين، فيعمل من الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساء، ومن الساعة الثامنة مساء إلى الثانية صباحاً من الاثنين للجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء أيام الأحد. وفي مراكز فحص المركبات الخفيفة بالظفرة، تكون مواعيد العمل في مبنى السلامة (مدينة زايد) من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء أيام السبت والأحد، أما بقية المراكز وهي مباني السلامة في المرفأ والسلع وغياثي ودلما وليوا والرويس فمن الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساء من الاثنين إلى الجمعة. أما مواعيد العمل في مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات، فهي كالتالي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء في جميع مراكز الخدمة بأبوظبي، أما في فلج هزاع (المبنى الرئيسي) بالعين، ومدينة زايد (المبنى الرئيسي) بالظفرة فمواعيدها من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء من الاثنين إلى الخميس ومن التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء أيام الجمعة، أما السبت والأحد فمن التاسعة صباحاً إلى الثانية مساء. وفيما يتعلق بمواعيد العمل في شركة خدماتي -طارش- في مدينة أبوظبي فهي من الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، والسبت والأحد من التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً في طارش (السلامة). وتقدم طارش (عالم السيارات) الخدمة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، وتكون مواعيد العمل في طارش (محوي-القلعة) من التاسعة مساء وحتى الثانية صباحاً من الاثنين إلى الجمعة. وبالنسبة لأوقات العمل في شركة لوحة الإمارات للدعاية والإعلان (مصانع لوحات الأرقام)، ففي أبوظبي (المبنى الرئيسي) تكون مواعيد العمل من الاثنين للخميس من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء، أما مبنى الأرقام (السلامة) فمن التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً من يوم الاثنين إلى الخميس، وأيام الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء، ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، وأيام السبت والأحد من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، وفي مصنع الأرقام (عالم السيارات) فمن الاثنين إلى الخميس من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، ومن التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء، ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً أيام الجمعة، ومن العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً أيام السبت والأحد، أما مصنع الأرقام (محوي - القلعة) فتكون مواعيد العمل من التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً من الاثنين للخميس، وأيام الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، أما المصانع في السمحة ومصفح خفيف ومصفح الصناعية، فأوقاتها من الاثنين إلى الخميس من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، وأيام الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء. وتكون مواعيد العمل بمصنع الأرقام في مدينة العين (فلج هزاع-الرئيسي) من يوم الاثنين للخميس من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، وأيام السبت والأحد من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، وفي مصنع الأرقام (الصناعية)، فهي من الاثنين للخميس من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، والسبت والأحد من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء والفترة الثانية من التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، أما المصانع الأخرى، وهي مزيد والمساكن والبطين فأوقات عملها من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء من الاثنين للخميس، ويوم الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة مساء. وتعمل مصانع الأرقام بمدينة الظفرة (بدع زايد وغياثي) من الاثنين للخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، يوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة مساء، كما يعمل مصنع بدع زايد يومي السبت والأحد من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء.
فحص المركبات الثقيلة: وبالنسبة لمواعيد العمل في مراكز الفحص الفني للمركبات الثقيلة، خلال الشهر الفضيل، فوفق التالي: في أبوظبي مركز الفحص الفني بمصفح من يوم الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء، ومن الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحاً، أما يوم الأحد فمن الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة مساء، وفي مركز الفحص الفني الفاية فمن الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء، أما مراكز الفحص في مدينة العين والتي تشمل الساد والقوع والهير فمواعيدها من يوم الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء، وفي مركز الفحص الفني مزيد من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء والفترة الثانية من الثانية مساء إلى الواحدة صباحاً، أما مراكز الظفرة والتي تشمل بدع زايد وغياثي فهي من الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة مساء.