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الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً من رئيس الكونغو الديمقراطية
محمد بن زايد ورئيس الكونغو الديمقراطية
2 ابريل 2022 20:05

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

جرى خلال الاتصال، استعراض الفرص المتوفرة لتطوير مجالات التعاون وتنويعها، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
الكونجو الديموقراطية
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