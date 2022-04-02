محمد بن راشد يأمر بصرف 12 مليوناً و825 ألف درهم مكرمة إضافية لمُلّاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 12 مليوناً و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لمُلّاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين.

وقال سموه في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»: «محمد بن راشد يأمر بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 12 مليوناً و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لمُلّاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات بتسليم مكافأة عام 2021 لمستحقيها في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً».