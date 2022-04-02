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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
خليفة بن زايد
2 ابريل 2022 15:09

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. 

المصدر: وام
خليفة بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
الإمارات
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