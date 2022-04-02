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محمد بن راشد: على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة
محمد بن راشد: على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة
2 ابريل 2022 13:57

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، عن انطلاق حملة المليار وجبة في خمسين دولة حول العالم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة.. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم.. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم».

وأضاف سموه: «هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
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