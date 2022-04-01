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حمدان بن زايد: شهر خير على أهل الإمارات والمقيمين
حمدان بن زايد: شهر خير على أهل الإمارات والمقيمين
2 ابريل 2022 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، وأولياء العهود، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وابتهل سموه للمولى عز وجل أن يجعل رمضان الفضيل، شهر خير وبركة على الإمارات وأهلها، والمقيمين على أرضها الطيبة. وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نسأل المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الإمارات وأهلها ومن يقيم على أرضها الطيبة». 

الإمارات
رمضان
حمدان بن زايد
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