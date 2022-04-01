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طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بحلول رمضان المبارك
طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بحلول رمضان المبارك
2 ابريل 2022 01:53

العين (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما هنأ سموه شعب الإمارات والمقيمين بالشهر الفضيل.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نهنئ رئيسَ الدولة ونائبه وولي عهده وإخوانهم حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك».

طحنون بن محمد
الإمارات
رمضان
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