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ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول رمضان المبارك
ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول رمضان المبارك
2 ابريل 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات. 

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ذياب بن زايد
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