محمد بن راشد: قادرون على الفعل

دبي (الاتحاد)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو عبر «انستغرام»، شارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، تحت وسم «#ومضات-قيادية». ودعا سموه في الفيديو إلى عدم التوقف والاستمرار في العمل لتسطير صفحات جديدة من العز والإنجازات للوطن.

فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في إنستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية#نتصدر_المشهد #ومضات_قيادية pic.twitter.com/MvRa2W8C6b — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) April 1, 2022

وقال سموه في الفيديو: «الليل والنهار لا يتوقفون، فلماذا نحن نتوقف؟، فكما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل، وسنكتب لوطننا صفحات جديدة، في ملحمة المجد والعز والإنجاز وسنلهم أمتنا ونقدم لها النموذج والمثل وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل».