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محمد بن راشد: قادرون على الفعل
محمد بن راشد: قادرون على الفعل
2 ابريل 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو عبر «انستغرام»، شارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، تحت وسم «#ومضات-قيادية». ودعا سموه في الفيديو إلى عدم التوقف والاستمرار في العمل لتسطير صفحات جديدة من العز والإنجازات للوطن.

وقال سموه في الفيديو: «الليل والنهار لا يتوقفون، فلماذا نحن نتوقف؟، فكما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل، وسنكتب لوطننا صفحات جديدة، في ملحمة المجد والعز والإنجاز وسنلهم أمتنا ونقدم لها النموذج والمثل وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل».

دبي
محمد بن راشد
الإمارات
انستغرام
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