صقر غباش ورئيس الجمعية البرلمانية بسلوفينيا يبحثان تعزيز العلاقات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي إيغور زورتشيتش رئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية سلوفينيا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية وأيضاً المجالات ذات الإمكانات المستقبلية، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي وسارة فلكناز عضوا المجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية سلوفينيا والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات والانتقال بها إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأشار معالي صقر غباش إلى حرص دولة الإمارات على زيادة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الحد من ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمساهمة فيها من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والتي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنياً.

كما ثمن معاليه المشاركة الفاعلة لجمهورية سلوفينيا في معرض إكسبو 2020، وجناحها الذي يمثل الاستدامة. في هذا الحدث العالمي الذي أتاح الفرصة لمختلف دول العالم للتعرف على مختلف الثقافات والابتكارات والتوجهات المستقبلية لمختلف الدول.

كما ثمن معاليه دور الإمارات المشرف ونجاحها الكبير في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي وما مثله من أهمية في تواصل الحضارات والثقافات المتنوعة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من المبادرات والحلول المستدامة للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم، والتي طرحها المعرض من أحدث ما أنتجته التكنولوجيا من ابتكارات في سبيل صناعة مستقبل أفضل للبشرية.

زيارات برلمانية

أكد معالي إيغور زورتشيتش رئيس الجمعية البرلمانية لجمهورية سلوفينيا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا الهامة التي تهم الطرفين. ودعم المواقف المشتركة بين البرلمانيين في المحافل البرلمانية الدولية، والوصول إلى مستوى يتناسب مع التعاون الحكومي بين البلدين.