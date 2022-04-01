سفيرة الدولة تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس المصري

القاهرة (وام)

قدمت مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتمادها إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الرئاسة المصرية بقصر الاتحادية.

ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها. من جهتها أعربت سعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.