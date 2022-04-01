«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع وفد أميركي

دبي (وام)

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد مقاطعة «بروارد» الأميركية سبل تعزيز الشراكة والتعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل وآخر المستجدات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية التي تمثل داعماً للتنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية مع سعادة ميشيل أودين عمدة مقاطعة بروارد الأميركية والوفد المرافق له. واطلع الوفد - خلال اللقاء الذي جرى في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي - على جهود الإمارات في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل باعتبارها عاملاً رئيساً لاستدامة الموارد وتحقيق التنمية.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات وتطوير أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات. كما تعرف الوفد إلى مسيرة التقدم والإنجازات المتواصلة التي حققتها الإمارات في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل إلى جانب لمحة عامة عن تلك القطاعات.

وأشاد الشيخ ناصر القاسمي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية التي شهدت تقدما كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة.. مؤكداً أن هذه الزيارات تعد امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للجانبين.

وأكد أن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة توائم تطورها وتعزز تنافسيتها بالمحافل الدولية وتوجهها المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة إضافة إلى تحقيق حلم الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأبدى ميشيل أودين إعجابه بمستوى الجهد المبذول في الأعمال المشاريع التنموية ومدى التطور الذي لمسه في البنية التحتية الإماراتية الذي أهلها لاحتلال مراكز متقدمة عالمياً وجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإنجازات المهمة التي حققتها في مختلف مناطق الإمارات.