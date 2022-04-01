مدير عام «الإمارات للدراسات» يستقبل سفير الدولة لدى نيجيريا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فهد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى نيجيريا، وذلك في مقرّ المركز بمدينة أبوظبي.

تطرق اللقاء إلى العلاقات الإماراتية-الإفريقية عمومًا، والعلاقات الإماراتية-النيجيرية خصوصًا، حيث أكد النعيمي أهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات ونيجيريا الاتحادية.

وقال: إن المركز يُولي أهمية خاصة لإفريقيا، سواء من خلال وجود باحثين متخصصين في الشؤون الإفريقية، أو من خلال تناول القضايا والاهتمامات الإفريقية ضمن اهتمامات المركز الأخرى.

والتقى السفير، خلال الزيارة، عددًا من الباحثين الإماراتيين في مركز الإمارات المتخصصين في الشؤون الإفريقية، حيث استمع الباحثون لعرضٍ من سعادة السفير عن العلاقات الثنائية الإماراتية-النيجيرية، وأبرز القضايا والموضوعات الراهنة ذات العلاقة بالقارة الإفريقية.