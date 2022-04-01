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حمدان بن زايد: «إكسبو» الحدث الأبرز والأهم في الذاكرة
حمدان بن زايد: «إكسبو» الحدث الأبرز والأهم في الذاكرة
2 ابريل 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن «إكسبو دبي 2020» سيبقى الحدث الأبرز والأهم في ذاكرة الجميع، مشيراً إلى أن الفعاليات جمعت شعوب العالم وثقافاتهم على أرض الإمارات، وساهمت في رسم ملامح الحاضر والمستقبل، وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالنجاحات التي تحققت، معرباً عن شكره لجميع فرق العمل التي ساهمت في نجاح المعرض.
وعلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون سموه قوله: «إكسبو دبي 2020 سيبقى الحدث الأبرز والأهم في ذاكرة الجميع، جمع شعوب العالم وثقافاتهم على أرض الإمارات، وساهم في رسم ملامح حاضرنا ومستقبلنا، أبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات النجاحات التي تحققت، وكل الشكر لجميع فرق العمل التي ساهمت في نجاح المعرض».

حمدان بن زايد
الإمارات
إكسبو
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