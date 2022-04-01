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منصور بن زايد: «إكسبو» أبرز ريادة دولتنا الغالية عالمياً
منصور بن زايد: «إكسبو» أبرز ريادة دولتنا الغالية عالمياً
2 ابريل 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن الإمارات قدمت من خلال تنظيمها «إكسبو 2020 دبي»، نموذجاً فريداً في صناعة المستقبل، واستعراض أحدث ابتكارات العقل البشري، وتعزيز قيم التعايش الإنساني. 
وتقدم سموه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشكر، ولجميع المساهمين في النجاح.
وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «قدمت الإمارات، من خلال «إكسبو 2020 دبي» نموذجاً فريداً في صناعة المستقبل واستعراض أحدث ابتكارات العقل البشري، وتعزيز قيم التعايش الإنساني.. شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجميع المساهمين في إنجاح الحدث الذي أبرز ريادة دولتنا الغالية عالمياً».

إكسبو
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دبي
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