اليوم 12:32
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
صقر غباش: الإمارات أبهرت العالم خلال «إكسبو»
صقر غباش: الإمارات أبهرت العالم خلال «إكسبو»
2 ابريل 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسد نموذجاً تنموياً فريداً وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات والذي يظهر جلياً في ما أنجزته الإمارات في موقع إكسبو 2020 دبي الذي أبهر العالم من خلال دورة تاريخية من المعرض الدولي جسدت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» من خلال تعزيز التعاون العالمي لخير الإنسانية جمعاء ليمثل إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتفاؤل وإبداع إنساني من الإمارات إلى العالم أجمع عنوانها العمل المشترك لمستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.

صقر غباش
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
إكسبو
آخر الأخبار
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
الاقتصادي
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
اليوم 12:22
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات
الاقتصادي
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات
اليوم 12:17
عمال يخلعون ملابسهم الواقية بالقرب من مدخل أحد الأحياء
عربي ودولي
شنغهاي تخفف سياسة فصل الأطفال المصابين بكورونا
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©