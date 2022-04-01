صقر غباش: الإمارات أبهرت العالم خلال «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات بتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تجسد نموذجاً تنموياً فريداً وباتت منارة عالمية للإنجازات في مختلف المجالات والذي يظهر جلياً في ما أنجزته الإمارات في موقع إكسبو 2020 دبي الذي أبهر العالم من خلال دورة تاريخية من المعرض الدولي جسدت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» من خلال تعزيز التعاون العالمي لخير الإنسانية جمعاء ليمثل إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتفاؤل وإبداع إنساني من الإمارات إلى العالم أجمع عنوانها العمل المشترك لمستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.