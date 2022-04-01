أنور قرقاش: «إكسبو» قصة تفوق جديدة.. ونستعد للقادم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أنه مع إسدال الستار على معرض إكسبو دبي 2020 تضيف الإمارات إلى سجلها الحافل بالنجاح قصة تفوق جديدة يُشار إليها بالبنان.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «كل الشكر لقيادة الإمارات، وللشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على طموحه ونظرته الملهمة. حدثٌ في غاية الإتقان والحرفية جمع العالم في بلادنا ونستعد للقادم بكل أمل وعزيمة».

وتابع: «من واقع المعايش لحملة إكسبو أتقدم بخالص التقدير للشيخ عبدالله بن زايد لدوره الكبير في حشد التأييد الدولي، وإلى الشيخ نهيان بن مبارك لعمله المخلص الدؤوب وإلى معالي ريم الهاشمي لجهدها ومثابرتها التي تشرفنا به جميعاً وإلى فرق العمل التي أتحفتنا بحدث ناجح بكل المقاييس».